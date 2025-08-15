De acuerdo con las autoridades, los menores fueron entregados en buen estado de salud y se encuentran bajo custodia de la Policía de Infancia y Adolescencia, que adelanta los chequeos médicos correspondientes. Sin embargo, su madre continúa retenida y hasta el momento no se tienen noticias de su paradero.

La coronel Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Valle, indicó que se mantiene un dispositivo especial para esclarecer las circunstancias del secuestro y dar con la liberación de la mujer. Por ahora, se desconocen los autores del hecho y se manejan varias hipótesis sobre los posibles responsables.

Un consejo de seguridad se llevará a cabo este viernes 15 de agosto a las 8:00 a. m. en Sevilla, con la participación de autoridades locales, con el objetivo de adoptar medidas que permitan garantizar el regreso seguro de la madre y reforzar la seguridad en la zona.