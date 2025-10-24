«Desde la Comisaría de Familia y la subsecretaría de Educación, seguimos promoviendo espacios de reflexión donde los jóvenes aprenden que cada clic puede construir o romper y que siempre vale más construir con amor» se indicó desde la alcaldía de esta localidad.

Difundir mentiras o publicar fotografías o videos vergonzosos de alguien en las redes sociales, enviar mensajes, imágenes o videos hirientes, abusivos o amenazantes a través de plataformas de mensajería, hacerse pasar por otra persona y enviar mensajes agresivos o a través de cuentas falsas, llevar a cabo actos de intimidación o acoso sexual con herramientas de IA generativa son los delitos comunes.