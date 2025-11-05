Esta iniciativa busca promover la prevención de todo tipo de violencia contra niñas, niños y adolescentes, garantizando su bienestar, seguridad y desarrollo integral.

«Con la Patrulla Púrpura seguimos construyendo un municipio más seguro, protector y lleno de oportunidades para nuestra niñez y adolescencia» aseguró el alcalde Luis Mario Valens al hacer el balance de la actividad.



La Patrulla Púrpura es una unidad especializada de la Policía Nacional de Colombia creada para prevenir, atender, intervenir y proteger a las víctimas de violencias basadas en género. Funciona las 24 horas del día con un equipo capacitado que ofrece orientación, acompañamiento y respuesta rápida ante casos de violencia contra mujeres y de manera especial de la población de menores de edad expuestos a todo tipo de riesgos.