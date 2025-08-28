Esta masiva concentración no solo rindió tributo a quienes ya no están, sino que también representó una importante oportunidad para fortalecer el turismo y dinamizar la economía local.



“En su compromiso con el desarrollo del municipio, pero especialmente con la seguridad y el bienestar de propios y visitantes, la Administración Municipal a través del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo en dias pasados, convocó de manera previa una mesa técnica.

En este espacio se revisaron, analizaron y definieron los parámetros de prevención del riesgo, con el fin de garantizar una jornada segura y organizada, objetivo que se logró plenamente.»Es muy bonito para nosotros seguir la ruta con la bendición del Señor de los Milagros», dijo Rocío Aroca, motera participante.