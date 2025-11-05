El pasado viernes la alcaldía de esta localidad anució la puesta en marcha de sendas obras en los sectores de La Julia y La Revolución y que apuntan a la recuperación del espacio público de la Ciudad Señora.



En ese orden de ideas la mandataria de los bugueños, Karol Martínez Silva, oficializó la puesta en marcha de obras en los parques de La Julia y la Plazoleta de La Pila, obras que demandandarán una inversión cercana a los 500 millones de pesos.



«Estas obras son el resultado de espacios de escucha activa con la ciudadanía para construir juntos. En estas socializaciones valoramos las opiniones y sugerencias de quienes habitan y conocen su territorio. Cuando la comunidad participa en los procesos, se obtienen resultados positivos y se fortalece el sentido de pertenencia” dijo la alcaldesa.



«Tanto la construcción del Parque La Julia como la remodelación de la Plazoleta de La Pila son un compromiso adquirido por la Administración Municipal durante los consejos comunitarios con los habitantes de los dos sectores. “Ya culminados los trámites contractuales, los trabajos se iniciaron en la presente semana con el cerramiento de las áreas a intervenir. Se proyecta su entrega oficial para el mes de diciembre de 2025», dijo Salomón Henao, secretario de Obras Públicas.