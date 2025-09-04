La iniciativa ya avanza en la zona norte y centro del departamento. Frank Ramírez, Secretario de Infraestructura Valle, explicó que “en el norte del departamento se viene trabajando con el sector de la vía que conduce Ansermanuevo, Argelia, El Cairo y que se conecta con San José del Palmar, en Chocó. A este corredor importante le vamos a hacer unas actividades para mejorar las condiciones de transitabilidad en la vía» indicó Ramirez.

Así mismo, en la zona centro, los municipios de Ginebra, Caicedonia y Sevilla ya cuentan con intervenciones programadas para optimizar la movilidad y mejorar la conexión hacia estos municipios. «La Gobernación del Valle tiene un cronograma detallado y articulado para atender más de 32 municipios este año, cumpliendo compromisos asumidos por la gobernadora en los conversatorios ciudadanos», precisó el funcionario.

Cabe destacar que el próximo lunes se cumplirá la reunión en la que se socialiazarán los trabajos en la red terciaria que comunica a los municipios de Limones y Vallejuelo, zona rural plana de Zarzal.