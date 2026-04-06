El nuevo atractivo se encuentra en el Mall Novallana, en el kilómetro 6 vía al El Paraíso, una zona que en los últimos meses ha tomado fuerza turística gracias a la llegada de restaurantes, espacios recreativos y nuevos emprendimientos.

La experiencia ofrece un recorrido diferente, donde todo está invertido: muebles, habitaciones y decoración están diseñados para generar una sensación visual fuera de lo común. Incluso, el recorrido inicia desde el segundo piso, lo que aumenta la experiencia interactiva para los visitantes.

El lugar está pensado como un plan familiar, ideal para parejas, niños y grupos de amigos que buscan tomarse fotografías y disfrutar de un plan diferente cerca de la capital del Valle.

El valor de la entrada es de 15.000 pesos y, durante su etapa de lanzamiento, incluye el acceso a una mini granja, lo que ha llamado la atención de quienes buscan nuevas opciones de turismo regional.