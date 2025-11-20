«Hasta el 26 de noviembre los jóvenes entre los 18 años y hasta un día antes de cumplir los 24, tienen la oportunidad de unirse de manera voluntaria y servir al país en las diversas labores misionales del Ejército», destacó el teniente coronel Andrés Santos, comandante Tercera Zona de Reclutamiento del Ejército Nacional. Igualmente, señaló el oficial, tendrán servicios de salud prioritaria o general y atención en necesidades básicas, durante el tiempo de permanencia en la Institución. Además, se les otorga un permiso anual acompañado de auxilio de transporte equivalente a un salario mínimo; aplicación de descuentos en importante número de almacenes y restaurantes así como el transporte y sostenimiento de viaje para el traslado de regreso al domicilio, una vez culminado el tiempo de servicio».