Durante el recorrido se evaluó el grave deterioro y mal estado de la estructura y se determinaron los riesgos ocasionados por las crecientes del río. Ante esta situación, el alcalde Luis Mario Valens reafirmó su compromiso de gestionar las soluciones necesarias para garantizar la movilidad y seguridad de la comunidad que transita por este sector.

«Con acciones de gestión y articulación, seguimos trabajando por un Yotoco más seguro para todos y en ese orden de ideas se presentarán los proyectos necesarios para buscar las soluciones» dijo el alcalde Luis Mario Valens. Los delegados de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo que recogieron las inquietudes de la comunidad se comprometieron a gestionar la asignación de los recursos para reparar la estructura.