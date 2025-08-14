En aras de seguir fortaleciendo la ruta de desarrollo y competitividad, de manera articulada entre gremios y gobiernos departamental, se llevó a cabo un encuentro empresarial donde la mandataria Dilian Francisca Toro compartió los avances de proyectos estratégicos de la región, así como de las inversiones que se realizan en en términos de seguridad e infraestructura.



“Queremos darles a conocer lo que se está haciendo, lo que vamos a hacer, en qué estamos invirtiendo los recursos, en qué proyectos estratégicos estamos logrando tener la financiación y así, de esa manera, mejorar no solamente la infraestructura y la competitividad, sino también la pobreza multidimensional”, señaló la gobernadora, quien detalló que se está haciendo inversión de vías para el desarrollo.



«Por ejemplo, vamos a hacer la ampliación de la vía Candelaria- Florida, vamos a hacerlo por obras por impuestos. Con el Comité de Cafeteros hicimos un convenio y estamos efectuando el mejoramiento de las vías secundarias que son departamentales y las vías terciarias que son de los municipios pero que tenemos que apoyarlos”, agregó.



“Vamos a invertir $65 mil millones en telecomunicaciones y tecnología. De hecho, en cámaras de seguridad ya invertimos en Buenaventura y en Jamundí, donde dimos la cofinanciación. En Jamundí se entrega en noviembre y en Buenaventura en septiembre. Estamos comprando para el Ejército, comunicaciones y repetidoras porque necesitan teléfonos satelitales, también se hará inversión en un sistema de geolocalización para el Gaula militar”, señaló Toro Torres.

Es fundamental la unión



En este sentido, Juan Manuel Sanclemente, director del Comité Intergremial y Empresarial del Valle, resaltó la importancia de estos espacios con la Gobernación y todos los gremios empresariales. «Tenemos como propósito avanzar en una ruta de desarrollo para la región. Tendremos unos compromisos y un trabajo para hacer, pero por supuesto, con un seguimiento y un ejercicio de trabajo continuo, de articulación con la Gobernación, podremos resolverlos, aspectos en los que tienen que ver todos los sectores productivos», expresó.



Por su parte, Gustavo Muñoz Sinisterra, presidente del Grupo Multisectorial, precisó: “Estamos en una región que es clave para el país en el tema productivo y es importante escuchar los diferentes sectores para saber que podemos seguir avanzando y que se puede articular con el sector privado. «El propósito es continuar con esa conversación entre el sector público y privado, y hacerle seguimiento a temas claves para la competitividad como es la seguridad».