Como parte de la gestión de la Administración Municipal, hizo posible la llegada de cerca de 30 toneladas del tubérculo hasta el punto de entrega, además de la logística necesaria para la distribución del producto. Este alimento, adquirido por el Gobierno Nacional a pequeños productores del departamento de Nariño, fue entregado en paquetes de 12,5 kilos a las familias beneficiadas.

“Tenemos un ejercicio muy coordinado con la administración municipal de Buga, con quienes ya hemos desarrollado diferentes jornadas, siempre con el objetivo de garantizar la mejor atención posible a la población vulnerable. Una gestión que ha permitido asegurar la logística necesaria para realizar esta entrega” dijo la gerente Regional Valle de Prosperidad Social, Elizabeth Correa. «Estamos entregando este producto a las familias bugueñas con el propósito de fortalecer la seguridad alimentaria. Es una gestión significativa que aporta al bienestar de más de dos mil hogares de nuestro municipio” dijo la alcaldesa Karol Martínez.