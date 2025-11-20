El departamento fue seleccionado por el viceministerio de Turismo como uno de los 10 destinos del país para participar en la implementación del Sistema Territorial de Calidad Turística.



“Somos el único ente seccional en el suroccidente colombiano, junto al municipio de Buga, que también fue seleccionado, lo que permite que cada una de estas organizaciones de gestión trabaje con 50 empresarios para recibir toda la capacitación y la implementación de esta nueva norma técnica”, explicó Miyerlandi Torres, secretaria de Turismo del Valle.



Explicó que durante seis meses, los 10 destinos seleccionados en Colombia participarán en talleres y procesos de formación que afianzan la calidad de los destinos turísticos, diversifican la oferta bajo estándares internacionales y capacitan a prestadores y comunidades, promoviendo transparencia, eficiencia y participación en la gestión turística. “En esta convocatoria tendremos la oportunidad de trabajar con 100 empresarios de la cadena de valor del sector turístico, para implementar la nueva norma técnica y de esta manera mejorar la competitividad turística de la región” precisó.



“El Gobierno del Valle del Cauca continúa trabajando en el fortalecimiento del sector turístico, considerado un motor económico y social que promueve los destinos del ‘Paraíso de Todos’ a través de la consolidación de experiencias turísticas de calidad para visitantes nacionales e internacionales“ puntualizó.



Para la alcaldía de la Ciudad Señora, este es otro logro que la ratifica como un destino turístico con calidad y diversidad qu va más alla de lo religioso. «Esta nueva herramienta que se nos ofrece servirá para potenciar el talento humano» precisó.