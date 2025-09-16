La obra contará con una inversión de 20 mil millones de pesos, según lo anunció la gobernadora Dilian Francisca Toro, tras un comité técnico con Invías y el programa Vías del Samán.

La intervención priorizará el tramo comprendido entre Riofrío y Bolívar, los sectores más afectados actualmente por el deterioro de la carpeta asfáltica, la presencia de huecos y la alta accidentalidad registrada.

“Se van a poder invertir también 20 mil millones de pesos en la vía Panorama, que va a ser para la rehabilitación desde Riofrío hasta el municipio de Bolívar, que son los sitios más afectados en este momento y que queremos rehabilitar y mejorar”, afirmó la mandataria.

Por su parte, John Jairo González Bernal, director del Invías, recalcó que esta inversión será clave para una región que desde hace años no recibe intervenciones de gran impacto. “Queremos anunciar la convocatoria, la cual es importante para que haya tranquilidad en los municipios que dependen de este importante corredor”, señaló.

De acuerdo con el cronograma, la convocatoria se adjudicará en la primera semana de noviembre y las obras iniciarán en diciembre, con un plazo de ejecución de 12 meses.