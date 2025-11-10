Los habitantes de la llamada Cuna del Talento recibieron el pasado fin de semana el anuncio sobre la construcción del coliseo cubierto para la práctica del voleibol, una de las disciplinas de mayor arraigo en la localidad.



Justamente la gobernadora Dilian Francisca Toro Torres y el alcalde Fernando Girón Vanderhuk encabezaron el acto de instalación de la primera piedra para la obra.

«Es un reconocimiento a este municipio que logró más de 20 medallas en los Juegos Departamentales de 2025.

Este Coliseo de Voleibol tiene un valor de más de 9.000 millones de pesos y no va a servir solamente para los que van a competir, sino para todos. Es para que lo disfruten todos”, dijo la i la aseveró la mandataria.



«Estamos muy felices porque así podemos entrenar mejor, hay mayor espacio. En Andalucía, hay potencial en el voleibol y con este coliseo vamos a poder lograr más cosas”, expresó Laura Varela Ardila, deportista de voleibol“ dijo la deportista.



«Con estas obras, la Gobernación transforma las vidas de cerca de 28.000 habitantes de Andalucía y promueve la llegada de más visitantes a la ‘capital de la Gelatina» dijo por su parte el mandatario de los andaluces.

Una vía renovada



Durante su visita a la Capital de la Gelatina, la mandataria de los vallecaucanos hizo entrega de los trabajos de intervención de la carrera quinta que fue renovada en su capa de rodadura a lo largo de dos kílometros y en otros tramos se adelantaron obras de bacheo y reparcheo. Es una obra para que los habitantes del municipio tengan una mejor calidad de vida y reciban a más turistas”, aseguró la médica Toro Torres.



“Tenemos buena movilidad, se ha dado mejor calidad de vida y estamos más tranquilos. Ha sido excelente todo ese trabajo en la vía y estamos muy agradecidos”Ángela María Taborda, habitante de la población.