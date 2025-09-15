La capacitación hace parte de los compromisos sociales de la Administración Municipal en cabeza del alcalde Manuel Felipe Quintero Ceballos y se desarrolló través de la Oficina Asesora de Planeación.

La jornada de clausura contó con la presencia de las familias, quienes acompañaron y celebraron junto a los estudiantes este importante logro. «Extendemos un sincero agradecimiento a cada participante, a sus seres queridos y al profesor Misael Ruiz Castaño, por la entrega, la dedicación y el entusiasmo que hicieron de este curso una experiencia transformadora», dijo el alcalde Quintero Ceballos.

Añadió que la Casa de la Mujer seguirá trabajando con este tipo de programas encaminados a fortalecer los tejidos sociales y las economías de las familias en la Capital Cafetera de Colombia. «La invitación es para que estén atentos de las convocatorias y no pierdan la oportunidad de seguirse formando», puntualizó.