«Con estos, ya son 102 predios legalizados, un logro que refleja el compromiso de nuestra administración con el progreso y la formalización de la tierra» dijo la alcaldesa Liliana Fernández Duque, quien destacó el trabajo de Ángela María Yepes, directora de Planeación, a la Superintendencia de Notariado y Registro que facilitaron el proceso para agilizarlo y hacer realidad el anhelo de los caicedonitas.

Destacó que el programa de Titulación del Gobierno Nacional busca llegar a las familias más vulnerables del país, que durante muchos años han ocupado predios fiscales y no han tenido acceso a un título de propiedad sobre los mismos. Este programa tiene cobertura nacional, para garantizar la participación de todos los entes territoriales, en desarrollo del derecho constitucional de acceder a una vivienda digna.