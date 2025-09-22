Estas actividades se cumplieron en la institucion educativa Agrícola, donde los maestros se organizaron por áreas de conocimiento para compartir experiencias, estrategias pedagógicas y evaluar los objetivos de sus asignaturas.

De acuerdo con lo indicado, la estrategia que se implementa por segunda vez, tiene como propósito articular a los docentes en torno a los procesos de diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación del aprendizaje, fortaleciendo así la calidad de la enseñanza en las aulas.