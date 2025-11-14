El espacio fue una oportunidad para compartir experiencias, fortalecer los lazos familiares y reflexionar sobre la importante labor de acompañar con amor, paciencia y compromiso el proceso formativo de nuestros niños y niñas.

El Círculo de Cuidadores es una estrategia con la que se busca fortalecer la relación padre e hijos en la crianza, esto lo hacemos en todos los municipios del departamento en coordinación con las direcciones locales de salud.

Lo que buscamos es trabajar en una crianza alejada de la violencia, con el respeto que deben de tener los hijos a los padres y a la autoridad, pero también de la autoridad y de los padres hacia los hijos», dijo María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle.