Según el reporte oficial, el fenómeno natural dejó 18 familias afectadas, principalmente por daños en los techos de sus viviendas y pérdida de cultivos. Como parte de las acciones desplegadas se ha dado respuesta inmediata, y continua en la zona, disponiendo de maquinaria amarilla de Obras Públicas, así como del apoyo de obreros, Gestores Ambientales de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, habitantes de la vereda y organismos de socorro, quienes trabajan en la remoción de árboles caídos, ramas, estructuras colapsadas y materiales de cubiertas afectadas.

“Desde el mismo día el Cuerpo de Bomberos hizo presencia en la zona, y desde el sábado y domingo los trabajadores de Obras Públicas y de Agricultura estuvieron, e incluso, todavía están evacuando material de río y quebradas», dijo María Norby Correa, habitante de la vereda.