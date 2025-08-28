La entidad en mención exaltó las acciones innovadoras y sostenibles para fortalecer la crianza con amor y el cuidado de niñas, niños y adolescentes desde el juego, implementadas por los gobernadores y alcaldes, así como sus equipos de trabajo



“Hoy tenemos sentimientos encontrados, con emoción y agradecimiento recibimos el Premio como Mejor Gobernante y Gestora Social de Colombia por nuestro compromiso con los niños, las niñas y los adolescentes. Un reconocimiento que nos llena de esperanza y que demuestra que los buenos somos más. No podemos ser indiferentes ante el dolor que hoy vive Cali y nuestro Valle del Cauca y, por eso, con más compromiso y responsabilidad seguiremos trabajando para garantizar un futuro mejor para la niñez”, dijo la gestora Social del Valle, Jimena Toro, al recibir el premio.



“Invitamos a cada uno de los vallecaucanos a unirse, porque solo juntos lograremos que la violencia no acabe nuestra esperanza y que los niños, niñas y adolescentes puedan vivir en un país en paz y crecer al lado de sus padres. Este premio es para ustedes”, añadió.



A través de la estrategia Brújula, la Gobernación del Valle llevó su oferta institucional lúdica y recreativa a comunidades vulnerables, muchas de ellas golpeadas por la violencia, en Buenaventura, Pradera y Florida, además de otros municipios, generando espacios de integración, bienestar y protección.



Karen Rada, secretaria de Desarrollo, Inclusión y Participación Social del Valle, destacó que por segundo año consecutivo la Gobernación del Valle del Cauca recibe reconocimiento por el trabajo que realizamos en el cumplimiento a las atenciones de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. «Reconocemos cómo la estrategia Brújula se convierte en un elemento que permite el cumplimiento no solamente de nuestro Plan de Desarrollo y nuestra Política Pública de Infancia y Adolescencia, la Política Pública de Juventudes y la de Fortalecimiento Familiar”, dijo la funcionaria.