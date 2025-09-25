“Vamos a lograr generar un proyecto como es el de Autoestima Dove. Este proyecto va a hacer que nuestros niños crezcan mucho más seguros, más capaces, que los niños sientan que pueden hacer cualquier cosa que les dé un mejor futuro.

Pero, además, vamos a fortalecer la salud mental, que es tan fundamental en este momento”, explicó la gobernadora Dilian Francisca Toro, durante el acto de firma del documento y que contó con la presencia de Doménico Filauri, gerente general de la compañía para la región andina.



El alto directivo aseguró que con la alianza se podrá triplicar el impacto en el territorio vallecaucano.

«Lo que estamos buscando es fortalecer un programa educativo socio-emocional que ayude a beneficiar a niños y niñas en su desarrollo y en la forma en la que se aceptan como personas” indicó.



“Queremos lograr tener esos niños mucho más seguros, más capaces, más fuertes, más que se puedan enfrentar sin violencia, por medio de diálogo, de convivencia, a la sociedad», agregó la mandataria.



“Estaremos formando a los profesores, entregaremos un kit especial que les permite también a los niños, de manera muy didáctica, conocer muy bien su cuerpo, aprender a aceptarse y además aprender a aceptar sus diferencias. No es necesario estar persiguiendo una belleza que posiblemente ven en redes”, puntualizó el gerente general de Unilever».



Este programa multisectorial tiene como propósito promover y generar entornos que fomenten el progreso económico y social del territorio.

De acuerdo con lo indicado, el proyecto se desarrollará en municipios donde se han detectado las mayores dificultades entre los niños y jóvenes y para ello tendrán en cuenta los informes de las instituciones educativas y demás entidades que trabajan con este segmento poblacional.