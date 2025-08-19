El nuevo funcionario es egresado de la Unidad Central del Valle y fue aspirante al Concejo Municipal a nombre del Partido Liberal Colombiano.



Ha ocupado diferentes posiciones a nivel gubernamental en Tuluá y otros municipios del Valle y es especialista en derecho administrativo de la Universidad Libre; se ha desempeñado como abogado litigante en temas de derecho administrativo, demandas de reparación directa y representante de víctimas.



En los últimos 4 años se desempeñó como abogado profesional universitario en la Procuraduría Provincial de Instrucción de Cali en temas de derecho disciplinario y acompañando acciones preventivas de la entidad.



Buga, Tuluá, Guacarí, Yotoco, Restrepo, San Pedro, Andalucía, Riofrío, Trujillo, Bugalagrande son entre los municipios que atiende la entidad encargada de vigilar la buena marcha de la función pública en la región.