En un acto del que tomaron parte los alcaldes y delegaciones de los diferentes municipios del departamento, la gobernadora Dilian Francisca Toro hizo el lanzamiento oficial del programa ‘Valle INN+ 2025’, iniciativa que busca dinamizar el ecosistema empresarial para lograr el crecimiento económico regional.



Durante la jornada se informó que, a partir del 12 de noviembre, estarán abiertas las inscripciones que para este año priorizó 26 municipios del Valle para beneficiar a 4.000 emprendedores.



El anuncio lo hizo la mandataria en el auditorio Arena Universidad Santiago de Cali, ante más de 3.000 pequeños empresarios, a los que les explicó que a través del programa se ofrecerá apoyo financiero, acompañamiento técnico y espacios de formación para fortalecerlos.

Habrá controles



“Este programa nació en el 2016 y ya vamos a completar 10 años de Valle INN+ el cual iniciamos con las mujeres a quienes capacitamos, acompañamos y entregamos capital semilla para que pudieran lograr sacar adelante sus emprendimientos,. Ahora, también vamos hacer un seguimiento para que ese apoyo que se les da, impacte positivamente en las familias y los territorios”, expresó.

Hay gratitud



“Con Valle INN+ he recorrido un proceso que me ha permitido crecer, porque nos llevan de la mano para que alcancemos niveles más altos en nuestras empresas o ideas de negocio y por eso quiero participar de esta nueva convocatoria”, dijo Yajar Pirajá, emprendedora beneficiaria.

Municipios beneficiados



Para esta versión se beneficiará a los emprendedores de 26 municipios: Cali, Buenaventura, Yumbo, Ansermanuevo, El Águila, Argelia, El Cairo, Versalles, El Dovio, Alcalá, Ulloa, Roldanillo, Zarzal, Andalucía, Trujillo, Calima, Dagua, Ginebra, La Cumbre, Restrepo, Vijes, Yotoco, Bugalagrande, Caicedonia, Sevilla y San Pedro.