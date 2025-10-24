De acuerdo con la información oficial, el exoficial fue visto por última vez cuando se desplazaba hacia su finca “La Galeana”, ubicada en el sector de Cerro Azul, entre los municipios de Trujillo y Bolívar, donde realizaría diligencias relacionadas con la venta de varios lotes del predio, recientemente restituido a su nombre.

Una cámara de seguridad registró al coronel Blanco Quintero en la cafetería El Maná, situada al costado de la iglesia de Trujillo, donde fue visto solo antes de desaparecer.

El coronel es descrito como un hombre de contextura gruesa, tez blanca, cabello corto y negro, ojos castaños oscuros y estatura media. Además, tiene un lunar visible en el maxilar superior izquierdo y otro en la pierna derecha.

Las autoridades mantienen activas las labores de búsqueda y hacen un llamado a la ciudadanía para que suministre cualquier información que permita dar con su ubicación.