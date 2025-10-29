«En el Auditorio de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, nuestro coro ofreció una presentación llena de talento y emoción que dejó en alto el nombre de Yotoco.

Gracias a cada integrante, al equipo docente y a las familias por mantener viva la música como una voz de unión y fraternidad, y a la Universidad Javeriana por seguir creando espacios de circulación para el sector coral», dijo el alcalde Luis Mario Valens al hacer el balance de la participación.

Destacó el mandatario de los yotocenses el trabajo que se desarrolla en esta localidad y el interés de los niños y jóvenes por aprender cada día más.