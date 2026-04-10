Según los manifestantes, el bloqueo obedece al presunto incumplimiento en el pago de indemnizaciones, compromiso que —afirman— no habría sido atendido por la Defensoría del Pueblo de Colombia.

La protesta afecta de manera directa la movilidad sobre este corredor estratégico hacia el puerto de Buenaventura, generando congestión y retrasos para transportadores y viajeros.

Autoridades recomiendan atender las indicaciones en la zona y estar atentos a los reportes oficiales sobre la reapertura del paso.