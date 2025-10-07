La situación ha generado un gran congestión vehicular sobre la doble calzada, especialmente en el sentido Tuluá–Cali, donde decenas de vehículos permanecen detenidos.

De acuerdo con la información preliminar, las comunidades adelantan esta jornada de protesta para exigir la adjudicación y legalización de tierras, así como el cumplimiento de acuerdos previamente establecidos con el Gobierno Nacional.

Las autoridades hacen presencia en la zona para intentar restablecer la movilidad y garantizar la seguridad de los manifestantes y conductores que se encuentran en el sector.

Noticia en desarrollo…