Cada clase se convierte en una oportunidad para aprender, emprender y fortalecer los talentos de nuestra comunidad, reafirmando que la formación es una herramienta poderosa de transformación.



En días pasados también se cumplió la clausura de los cursos de bisutería dirigido a mujeres indígenas, quienes aprendieron técnicas artesanales para crear accesorios llenos de identidad, creatividad y tradición y el de cocina tradicional del Pacífico, un espacio donde se fortalecieron habilidades, se avivaron sueños y se sembraron nuevos caminos de autonomía económica.

Fue un espacio donde donde se compartieron recetas: se honraron raíces, se construyeron lazos de sororidad y se encendieron proyectos de vida. Seguimos construyendo oportunidades reales para nuestros hombres, mujeres y poblaciones diversas, porque en Sevilla el futuro también se construye con las manos» dijo el alcalde Manuel Quintero.