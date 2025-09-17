El objetivo principal fue capacitar a estudiantes y docentes en la identificación de alertas tempranas que permitan prevenir el suicidio.

Con esta iniciativa, se buscó promover un entorno de apoyo y conciencia sobre la salud mental en la población más joven, brindando herramientas para que la comunidad educativa pueda actuar de manera oportuna ante posibles señales de riesgo, resaltando la importancia de la escucha activa y la búsqueda de ayuda profesional. Durante la jornada también se recordó que la Línea 106 de la Gobernación del Valle del Cauca está disponible las 24 horas del día.