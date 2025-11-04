La decisión se tomó luego de una mesa de concertación en la que participaron delegados del Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Gobernación del Valle del Cauca y las alcaldías de Tuluá, Bugalagrande y Andalucía, quienes se comprometieron a mantener el diálogo abierto y atender las inconformidades de los manifestantes, principalmente relacionadas con la entrega de tierras a comunidades indígenas foráneas.

Desde la tarde de este martes 4 de noviembre, la vía hacia La Marina, San Rafael y Ceilán recuperó completamente la movilidad, poniendo fin a una jornada de tensión que durante cinco días afectó el tránsito rural y frenó la comercialización de productos agrícolas en la región.