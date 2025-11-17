La entrega benefició a campesinos de corregimientos como Primavera, La Tulia, Cerro Azul y la cabecera municipal. De acuerdo con lo informado, esta actividad favoreció a cerca de 170 familias, incluyendo a moradores del corregimiento de Naranjal.

«Nos alegra ver cómo el trabajo de acompañamiento y seguimiento empieza a dar frutos. Estas entregas representan dignidad, oportunidades y una apuesta seria por el desarrollo rural. En Bolívar le apostamos a la legalidad y al progreso, juntos”, precisó el alcalde Julián Muriel Andrade.

Añadió que el equipo de la Administración Municipal ha venido acompañando este proceso para garantizar que las familias puedan desarrollar proyectos productivos sostenibles y fortalecidos.“El PNIS reafirma su importancia como herramienta para la paz, la economía campesina y la transformación territorial a través de alternativas lícitas» puntualizó.