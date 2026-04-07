El incidente se registró tras el volcamiento de una buseta de la empresa Coopetrans Tuluá, que era transportada en una grúa luego de presentar fallas mecánicas. Según información preliminar, el vehículo se desprendió y terminó volcado sobre la vía, bloqueando completamente el tránsito.

Autoridades atienden la situación en el lugar, mientras se adelantan maniobras para remover el automotor y restablecer la circulación en este importante corredor vial del centro del Valle del Cauca.