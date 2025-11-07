De acuerdo con el reporte preliminar, todas las unidades disponibles del organismo de socorro fueron desplegadas al sitio para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a los locales comerciales aledaños.

Hasta el momento, no se reportan personas heridas ni se ha determinado el origen del incendio, mientras los bomberos continúan trabajando para sofocar completamente el fuego.

Por razones de seguridad, las autoridades acordonaron la zona y recomendaron a la ciudadanía evitar el tránsito por la calle 1 con carrera 52, sector donde se concentra la emergencia.