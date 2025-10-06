Durante la jornada se compartieron herramientas para reconocer señales de alerta, brindar apoyo oportuno y fortalecer las redes de confianza. También se resaltó la importancia de escuchar sin juzgar, hablar con alguien de confianza y buscar ayuda profesional como actos fundamentales de valentía.

El evento, liderado por la Alcaldía Municipal de Bolívar, en articulación con el Hospital Santa Ana, permitió además visibilizar la línea gratuita 106, disponible las 24 horas, como un canal de atención y acompañamiento “En Bolívar creemos que la salud mental es tan importante como la salud física.

Por eso, trabajamos en acciones que fortalezcan la prevención y el cuidado de cada uno de nuestros ciudadanos”, afirmó el alcalde Julián Muriel Andrade, al hacer el balance de la jornada.