«Gracias a las acciones de control y vigilancia adelantadas por las autoridades competentes, se obtuvo un importante resultado siendo incautadas varias unidades de licor ilegal en un establecimiento del municipio», dijo James Gómez Serrato, secretario de Gobierno de la localidad.



Añadió que estas acciones hacen parte de las estrategias permanentes que lidera la alcaldía para proteger la salud pública, garantizar la seguridad y promover el bienestar de todos los bugueños, especialmente en esta temporada de fin de año, cuando se incrementa significativamen-te el consumo de bebidas alcohólicas en celebraciones familiares, empresariales y comunitarias.



Gómez Serrato, en diálogo con EL TABLOIDE, hizo un llamado enfático a la comunidad para que adquiera sus bebidas únicamente en establecimientos autorizados y esté alerta a las señales que indican la presencia de licor adulterado.



“Es importante verificar que las botellas cuenten con los sellos de seguridad intactos, revisar que las etiquetas estén bien adheridas y no presenten errores ortográficos o de impresión, comprobar que el líquido sea transparente y sin sedimentos sospechosos, y desconfiar de precios excesivamente bajos”, explicó.

Además, reiteró el llamado a los comerciantes para que adquieran sus productos únicamente a distribuidores legalmente autorizados.



La Administración Municipal, reafirma su compromiso con la legalidad, la protección de la vida y la promoción de la sana convivencia, e invita a todos los ciudadanos a disfrutar con responsabilidad, prudencia y sentido de comunidad, recordando que la prevención comienza con decisiones informadas y conscientes que protejan nuestra salud y la de nuestros seres queridos.