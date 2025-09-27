Del 26 al 28 de septiembre, el municipio de Andalucía será epicentro de la cultura con la realización de la Versión 19 del Festival Internacional de Bailes Tradicionales, un evento que reúne a más de 15 delegaciones de países hermanos y distintas regiones de Colombia.

Paises invitados: México, Panamá. Chile, Escuador, Vnezuela y Colombia.



Durante tres días, el público disfrutará de un encuentro cargado de color, música, identidad y hermandad, donde el arte se convierte en un puente de paz y memoria cultural. El festival ofrecerá presentaciones artísticas, muestras folclóricas y actividades para toda la familia en escenarios abiertos al público, fortaleciendo así el orgullo por las raíces y la diversidad cultural.



La Fundación Cultural Raíces Folklóricas, organizadora del evento, cuenta con el respaldo de la Alcaldía de Andalucía, la Gobernación del Valle del Cauca, el Fondo Mixto para las Artes y la Cámara de Comercio de Tuluá, instituciones que hacen posible que este encuentro siga creciendo y proyectando la riqueza folclórica de la región hacia el mundo.