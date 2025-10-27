Durante la jornada se desarrollaron diversas actividades orientadas a fortalecer el gusto por la lectura, promover la vivencia de las tradiciones culturales y fomentar hábitos de cuidado de la salud, tanto individual como colectiva, que aportan al bienestar de toda la comunidad.

«Este es un espacio abierto para todos, donde siempre serán bienvenidos a compartir, aprender y disfrutar de la cultura» se indicó desde la alcaldía a través de su boletín de prensa y donde se hace el balance de la jornada de trabajo con los abuelos del Jardín del Valle del Cauca.