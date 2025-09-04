Durante la jornada de carácter social se contó con el acompañamiento de los equipos de Servicio de Atención a la Comunidad, Poblaciones Vulnerables, Aseguramiento y Participación Social, quienes brindaron atención integral y cercana a las personas mayores.

En la actividad que se realizó en articulación con la ESE Hospital Divino Niño, los asistentes accedieron a servicios de promoción y prevención en salud mental, hábitos y estilos de vida saludables, tamizaje de riesgo cardiovascular, búsqueda de sintomáticos respiratorios y de piel, además de atención en salud oral.

Para los organizadores estas acciones permiten fortalecer el cuidado integral de la población mayor, contribuyendo a su bienestar y calidad de vida, en el marco de la estrategia de salud comunitaria que impulsa la Administración Municipal en cabeza de Karol Martínez.