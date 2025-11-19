Luego de tres décadas de haber llegado junto a sus familias a un costado de la vía que de Buga conduce al Puerto de Buenaventura, para montar los puestos de venta de tintos y comida en el sector, 13 mujeres dejarán la actividad comercial luego de llegar a un acuerdo con la Concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico para permitir que las obras continúen sin contratiempos.



Vivian Zapata, vocera de las mujeres le dijo a EL TABLOIDE que la negociación les tomó cuatro meses y consideró que lograron un buen acuerdo con la firma responsable de los trabajos.



Indicó la señora Zapata que las mujeres, en su mayoría, van a continuar con la actividad en sus casas o en otros locales y algunas invertirán los recursos, cuyo monto no fue revelado, en otros proyectos.



«La verdad es que el acuerdo nos deja tranquilas y podemos cambiar nuestro proyecto de vida dejando una actividad que nos mantenía en riesgo constante» indicó la líder tras agregar que nunca sufrieron un percance, pero sí presenciaron muchos accidentes graves.

Una buena noticia



El alcalde de Yotoco, Luis Mario Valens dijo que este acuerdo de las mujeres de Jiguales es una buena noticia, pues siempre había la preocupación por los riesgos que eran constantes en una vía de tan alto flujo vehicular.



Destacó el mandatario la tarea de la Unión Vial que ha manejado el proyecto de una manera integral y con un alto componte social en los municipios del área de influencia de la obra.



Honrando compromisos



Miguel Ángel Acosta, gerente de la Unión Vial Camino del Pacífico, dijo en rueda de prensa que la gestión desarrollada con las trece mujeres de Jioguales hacía parte de los compromisos adquiridos por la Concesio-naria a la hora de poner en marcha el macroproyecto que tiene expedidas nueve licencias. «Nos complace poder finiquitar este trabajo con estas mujeres «berracas» quienes durante tantos años se ganaron el sustento en una actividad que presentaba riesgo constante para su integridad», dijo el ingeniero Acosta al referirse a la negociación llevada a feliz término.