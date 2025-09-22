De la actividad pueden participar los estudiantes de las diferentes instituciones educativas, grupos poblacionales, organizaciones sociales y la comunidad en general.

La exposición y premiación se cumplirá el viernes 26 de septiembre de 2025, a las nueve de la mañana, en el parque principal Vicente H. Cruz. Los murales serán evaluados por su creatividad, uso de materiales reciclables y mensaje ambiental.

«Transforma residuos en arte y deja tu huella por un Andalucía más verde» es el slogan de la actividad. La idea es lograr que los andaluces de todas las edades saquen a relucir su talento y ante todo el compromiso con el medio ambiente a través de la promoción del reciclaje como herramienta. «La invitación ea abierta a todos los andaluces para que no se pierdan esta oportunidad de mostrar su talento», dijo el alcalde Fernando Girón Vanderhuk