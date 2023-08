Y la tarea no ha sido fácil para los candidatos. Todos los días los espera 221 kilómetros cuadrados de territorio, conformado por diez corregimientos y 37 veredas que, en otro tiempo, fueron la despensa cafetera de Colombia y que hoy se perfila como un colorido municipio turístico en la que su riqueza natural se constituye en su principal fortaleza al lado de su tradición cafetera y sus viviendas de arquitectura paisa, ocupado por 18.142 habitantes, de los cuales 15.464 hombres y mujeres son potenciales electores.

En opinión de sus habitantes, quienes coinciden que con la nueva vocación turística el municipio se ha convertido en un destino caro, donde el arrendo de un apartamento no baja de 450 mil pesos y un café de mil pesos solo es un recuerdo, consideran que el candidato de mayor preferencia podría ser el comerciante José Luis Duque, quien se inscribió con el aval del Partido de la U. No obstante, de Duque algunos lamentaron que en su mandato estuvo durante meses ausente del cargo dejando en calidad de encargado al entonces secretario de Gobierno, Jaime Franco, como también que no hizo empalme, ni entregó las llaves del Palacio municipal cuando asumió el poder el alcalde Gustavo González. Sin embargo, se destaca la consecución del predio en el que el Estado nacional construyó un megacolegio.