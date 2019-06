El pan de 200 pesos no necesariamente tendría que desaparecer; es posible que se pueda sostener solo que con menos tamaño.

El concepto fue emitido por uno de los 250 propietarios de panadería que existen en Tuluá tras el anuncio nacional de que este producto, en esa presentación, tiende a desaparecer de las vitrinas de estos establecimientos por los altos costos de los insumos.



John Jairo Restrepo agrega que le parece inaudito que a ellos les haya subido el costo del azúcar cuando en Tuluá existen tres ingenios que la producen y sin embargo su precio no les favorece. El azúcar es uno de los insumos básicos en el ramo panificador y hoy tiene un costo de 116 mil pesos el bulto.

Para este bugueño, radicado hace 30 años en Tuluá, el alza del dólar es otro factor de alta incidencia en el incremento del precio del pan puesto que la harina, materia prima en la elaboración de este producto, generalmente es importada de países como Canadá y Argentina.



Aún con esto, muchos panaderos compran la harina en la Industria de Harinas Tuluá a un mejor costo, aunque su rendimiento no es el mismo en relación con la que se compra en Cali o en Pereira.

«Desde luego que el dólar incide mucho porque el trigo que se produce en Colombia es el que se usa habitualmente para espaguetis y no es el adecuado para el ramo panificador» agrega Restrepo.

Como si fuera poco el alza en los insumos, añade, los panaderos también deben pagar arrendamientos, salarios, servicios, impuestos y demás que se le deben trasladar al consumidor.

«Seguramente muchos panaderos, a partir de este mes, ya no volverán a producir pan de 200 pesos y lo subirán a 300 pero habrá otros que lo sostengan porque tiene muy buena salida, solo que su tamaño será más reducido» puntualiza John Jairo Restrepo.