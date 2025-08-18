Nunca como hoy en Colombia se ha utilizado la palabra paz para violentar a las personas, arrebatarles la vida como si se tratara de lo más normal del mundo y todo seguir igual, sin dolor para una familia, sus amigos, o su entorno social, político.

El asesinato de Miguel Uribe Turbay puede generar un sentimiento de dolor, también de rabia y frustración, pero no debemos llamarnos a engaños, ese crimen de estado fue promovido desde lo más conspicuo de una ideología que manipula la anhelada paz para instrumentalizarla, fomentar la violencia y lograr sus propósitos políticos. A Miguel Uribe lo mataron por la única razón de ser del Centro Democrático, una amenaza electoral como candidato a la presidencia de la República, un contendor recio del petrismo, con toda la posibilidad de ganar las elecciones y ser el líder fresco, juvenil, que reconstruiría la nación después de la debacle petrista. Por eso y nada más que por eso lo mataron.



Todo se inició con la rendición de Colombia a los violentos de las Farc en el llamado proceso de paz que nos impuso a la fuerza el gobierno Santos, porque hay que recordar que la mayoría de ciudadanos le dijimos no a la falsa paz en un plebiscito que ganamos y no fue respetado.

A la brava nos obligaron a someternos y hoy las consecuencias están a la vista: Un gobierno permisivo con los violentos, con la corrupción, Las farc se multiplicaron, el en se triplicó, lo mismo el Clan del Golfo y con ello regiones enteras de Colombia sometidas, victimizadas, obligadas al cultivo de coca o a la minería ilegal. Regiones sin autoridad ni Ley, donde con calculada y proterva intención se diseñó meticulosamente el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

Este episodio es uno más, fruto de la ideología que sigue considerando el asesinato político como un hecho altruista, de acuerdo al ideólogo de la izquierda el ex magistrado Carlos Gaviria en famoso debate con el ex comisionado de paz Luis Carlos Restrepo. El delito político debe desaparecer de la Constitución y el Código Penal, entonces tendremos paz de verdad.