A través de su cuenta en X, el mandatario afirmó que el cabecilla “compra a los comandantes que deben capturarlo” y que incluso sería alertado con anticipación sobre bombardeos en su contra, lo que explicaría su capacidad para escapar de las operaciones militares.

Las declaraciones se dan tras un reciente operativo en el departamento de Vaupés, donde fueron abatidos seis integrantes de estructuras armadas ilegales que, según las autoridades, hacían parte del entorno de ‘Mordisco’.

El presidente también señaló que los recursos del narcotráfico estarían permitiendo a este grupo mantener control territorial y corromper autoridades, además de vincular estas dinámicas con redes internacionales. En ese contexto, mencionó a alias “Chiquito Malo” y a integrantes de la llamada Segunda Marquetalia, quienes —según indicó— operarían desde el exterior.

Petro cuestionó además la efectividad de mecanismos como las sanciones de la OFAC y la extradición, al considerar que algunos capos estarían aprovechando estos sistemas para fortalecer sus estructuras criminales.

Las declaraciones del jefe de Estado abren un nuevo debate sobre la seguridad, la corrupción y la lucha contra el narcotráfico en el país.