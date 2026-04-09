La decisión fue anunciada por los delegados oficiales de la mesa de negociación, quienes rechazaron de manera categórica el ingreso de un reconocido artista vallenato al patio 1 de la cárcel de La Paz, escenario donde se desarrollan los encuentros sociojurídicos con los voceros de estas organizaciones.

En un comunicado, la delegación aclaró que este tipo de hechos no hacen parte de las garantías pactadas para el funcionamiento del proceso y advirtió que la agenda de interlocución queda congelada hasta que se esclarezca la responsabilidad de los involucrados.

El episodio, ocurrido el 8 de abril, generó fuerte polémica y cuestionamientos sobre los privilegios otorgados a los internos. Frente a esto, el Inpec confirmó investigaciones internas, la remoción de dos altos funcionarios y controles reforzados en el pabellón donde ocurrió el evento.

Tanto el Gobierno como las autoridades penitenciarias insistieron en que la celebración no fue autorizada por el Ejecutivo y anunciaron medidas para esclarecer cómo se permitió el ingreso del artista y la realización del concierto en el centro carcelario.