El hecho ocurrió en la localidad de Suba, donde delincuentes robaron una camioneta Nissan de alta gama sin percatarse de que en su interior se encontraba la menor. Tras conocerse la situación, el alcalde Carlos Fernando Galán ordenó un despliegue inmediato de la fuerza pública para ubicar el vehículo y rescatar a la niña.

La operación incluyó el uso del helicóptero Halcón 447, que permitió rastrear la camioneta hasta el barrio Nicolás de Federmán, donde fue localizada cerca de las 11:30 de la noche.

Al inspeccionar el vehículo, los uniformados encontraron a la menor dormida y en buen estado de salud. Según las autoridades, la niña no habría notado lo sucedido y fue entregada posteriormente a sus familiares.

Tras el rescate, el alcalde destacó la rápida reacción de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría de Seguridad de Bogotá y el apoyo del Ejército Nacional de Colombia, quienes participaron en el operativo.

Las autoridades continúan con la investigación para dar con los responsables del robo, mientras el vehículo permanece bajo custodia oficial.