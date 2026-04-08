De acuerdo con el documento oficial, el incremento aplica para los integrantes del Ejército Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Armada de Colombia y la Policía Nacional de Colombia

El decreto fue firmado este miércoles y hace parte de los ajustes salariales establecidos por el Gobierno Nacional para los miembros de la fuerza pública, con el objetivo de mejorar sus condiciones económicas.

El incremento del 7 % beneficiará a miles de uniformados activos en todo el territorio nacional, quienes verán reflejado el aumento en sus ingresos conforme a lo estipulado en la nueva normativa.

Hasta el momento, el Ministerio de Defensa no ha entregado mayores detalles sobre la fecha exacta en la que comenzará a aplicarse el ajuste salarial.