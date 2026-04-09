La decisión del ente de control se da luego de la divulgación de audios en los que Lemus habría conversado con Luis Felipe Ramírez, abogado de Marín, sobre eventuales mecanismos que permitirían el regreso del señalado contrabandista al país y su sometimiento ante la justicia colombiana.

Según las indagaciones preliminares, también se habrían realizado reuniones en instalaciones oficiales, donde presuntamente se discutieron alternativas para facilitar el retorno de Marín, considerado una de las figuras más poderosas en redes de contrabando que operan en Colombia.

Aunque el exfuncionario ha rechazado las acusaciones, desde la Casa de Nariño se confirmó que sí existieron contactos, aclarando que estos habrían tenido como único objetivo gestionar su comparecencia ante las autoridades.

Como parte del proceso, la Procuraduría solicitó información a la Fiscalía sobre avances en el caso y anunció inspecciones en la Dirección Nacional de Inteligencia y el Dapre para verificar posibles irregularidades.