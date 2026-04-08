La investigación, iniciada en 2023, evidenció tres principales faltas. La primera fue la difusión de promociones con información incompleta, como el plan semestral de $499.000, en el que no se especificaban condiciones clave como fechas de vigencia o disponibilidad.

Además, la entidad detectó contratos con cláusulas poco claras sobre devoluciones, cancelaciones y suspensión de planes, lo que dificultaba la comprensión de los usuarios. También se identificaron cláusulas abusivas que generaban desequilibrio en perjuicio de los consumidores.

La Superintendencia reiteró que las empresas deben garantizar contratos transparentes y condiciones equitativas para los usuarios.

La entidad también informó que otras cadenas como Bodytech, Smart Fit Colombia, Health & Life Gym y Power Club han sido sancionadas recientemente por situaciones similares.

Actualmente, la autoridad reporta más de 144 demandas contra gimnasios en Colombia por presuntas vulneraciones a los derechos de los consumidores.