Según el testimonio del padre, Brayan Guevara Triviño, entregado al diario El Tiempo, la tragedia ocurrió luego de que él y la madre de los niños salieran de la vivienda durante cerca de 20 minutos para buscar alimentos y una prenda de vestir que uno de los menores necesitaba.

“Nosotros salimos a buscar alimentos y una camisita (…) nos demoramos unos 20 minutos. El congelador estaba desconectado”, relató.

Al regresar, los padres no encontraron a los niños, quienes, según explicó, tenían la costumbre de jugar a esconderse dentro de la casa. Tras buscarlos, finalmente los hallaron dentro del electrodoméstico, sin signos vitales.

De acuerdo con la versión entregada por el padre, una de las hipótesis es que los menores ingresaron a la nevera mientras jugaban. “Se metieron, la tapa se cayó, se aprisionó y se asfixiaron”, explicó, al reconstruir lo que habría ocurrido.

Las autoridades confirmaron que el caso permanece en investigación y serán los peritos forenses los encargados de determinar las causas exactas del fallecimiento.

Entretanto, la Administración Municipal expresó sus condolencias a la familia y reiteró el llamado a fortalecer la supervisión de los menores, recordando que su protección es una responsabilidad fundamental de los adultos.